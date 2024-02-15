Путин допустил создание железнодорожной магистрали от Москвы до Минска

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 21 0

Всего на эти цели, по оценкам президента, потребуется свыше полутриллиона рублей.

Путин допустил создание железнодорожной магистрали от Москвы до Минска

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска вполне реально. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

На совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения в Верхней Пышме Свердловской области глава государства отметил важность строительство ветки «Москва — Санкт-Петербург». Она должна стать первым стартовым этапом развития такого типа сообщения в России.

«В перспективе организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии Минска вполне естественное, вполне реализуемое. Что касается Минска, то с президентом Белоруссии, Александром Григорьевичем Лукашенко, мы обсуждали этот вопрос, он тоже поддерживает», — заявил Путин.

Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей должно проходить комплексно, подчеркнул он. На эти цели, по оценкам президента, потребуется свыше полутриллиона рублей.

Работу необходимо выстроить оптимальным образом. Это не «игрушки и хотелки», убежден глава государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что сейчас, пока авиасообщение ограничено местами, повышенная нагрузка и ответственность легла на РЖД. Президент, выступая на ежегодном съезде железнодорожников, поблагодарил работников этой сферы за труд и за мужество.

В планах и дальше развивать сеть железных дорог, причем на принципиально новом уровне — высокоскоростном. Первая ветка высокоскоростной железнодорожной магистрали должна связать две столицы.

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