Без крови: как можно было сломать «хребет» Майдану в 2014 году

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 12 0

Азаров: подавить Майдан в 2014 году не удалось из-за позиции Януковича

Без крови: как можно было сломать «хребет» Майдану в 2014 году

Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

И почему этому помешал Виктор Янукович?

Госпереворот в Киеве в 2014 году можно было предотвратить, причем бескровными мерами, однако позиция Виктора Януковича, занимавшего тогда пост президента Украины, не позволила это сделать. Об этом «Известиям» заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Я считаю, что в начале Майдана его можно было ликвидировать абсолютно бескровно. В конце — да, пришлось бы пойти на тяжелые мероприятия, но, если бы мы задавили Майдан в самом начале, остальные бы просто разбежались», — сказал Азаров.

По его словам, на последнем заседании украинского кабинета министров, которое он провел в статусе главы правительства 21 января 2014 года, он обратился к главе МВД.

«У тебя есть закон о милиции, чего ты ждешь? Каких команд сверху? На твоих глазах убивают милиционеров, людей из правоохранительных структур обливают бензином и поджигают. На твоих глазах пытаются захватить здание правительства. Чего ты ждешь?» — спросил политик.

После этого, продолжает Азаров, ему позвонил Янукович и сказал: «Слушай, ты мне срываешь мирные переговоры, я уже почти достиг компромисса». В итоге тот 28 января 2014 года отправил Азарова в отставку.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине рассказали об участии нового главы теробороны в руководстве разгона Майдана.

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