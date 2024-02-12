На Украине рассказали об участии нового главы теробороны в руководстве разгона Майдана

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 16 0

«Украинская правда»: Плахута руководил украинскими войсками при разгоне Майдана

На Украине рассказали об участии нового главы теробороны в руководстве разгона Майдана

Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

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Он был начальником управления Южного территориального командования внутренних войск МВД страны.

Новый командующий войсками территориальной обороны ВСУ Игорь Плахута руководил силами украинского МВД во время разгона Майдана. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

По информации журналистов, в 2013 году он занимал пост главы управления Южного территориального командования внутренних войск МВД. Ночью 10 декабря силовики зачистили правительственный квартал от баррикад Майдана.

Для расчистки улиц, по предоставленной Плахутой информации, были задействованы 400 бойцов внутренних войск и спецотряда «Беркут».

Главная площадь Киева — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года после заявления правительства Украины о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Вскоре это место стало эпицентром противостояния силовиков и радикалов.

В феврале 2014-го Рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти. Он был вынужден покинуть Украину.

Ранее 5-tv.ru писал, что США признались в причастности к госперевороту на Украине в 2014 году.

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