Путешествие из Петербурга в Москву: Путину показали новый скоростной поезд для ВСМ

Возможно, что выпускники именно этой школы одними из первых прокатятся на новейшем российском скоростном поезде. «Сапсан» по сравнению с ним покажется просто улиткой, потому что из Москвы в Петербург можно будет доехать всего за два часа, а не за четыре, как сейчас.

Об этом говорил президент России Владимир Путин там же — в Свердловской области, но уже на заводе «Уральские локомотивы». Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий все расскажет.

Из комфортного салона — сразу в футуристичную кабину. Президент занимает место машиниста, которое скорее напоминает пульт управления: вместо тумблеров и рычагов — экраны, минимум кнопок.

Это новейший скоростной поезд «Финист». Тут действительно российский синхронный привод, мы полностью заменили всю элементную базу, которая отвечает за безопасность движения.

В очередной раз санкции помогли. На заводе «Уральские локомотивы» раньше совместно с немецким Siemens выпускали «Ласточки».

Им на смену пришла птица не просто хищная, но и гордая. «Финист» почти полностью свободен от импорта.

«Он сегодня имеет другой дизайн, который позволяет улучшить аэродинамические свойства. Имеет отечественную тяговую систему, то есть и преобразователи, и тяговые двигатели, и скоростной редуктор, который был разработан компанией «Уральские локомотивы», — отметил первый заместитель генерального директора завода «Уральские локомотивы» Виталий Брексон.

Новые отечественные элементы как раз и показывают Путину. Первые «Финисты» уже вышли на маршрут из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.

В планах гораздо больше. «Уральские локомотивы» работают над созданием высокоскоростного поезда, который будет очень кстати, когда запустится новая сверхбыстрая ветка из Москвы в Санкт-Петербург.

«Эта работа станет первым стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России. А это принципиально другой уровень технологий и транспортных услуг, современные рабочие места и передовые компетенции. Новые возможности для граждан и наших регионов», — отметил Путин.

Совещание по строительству высокоскоростных магистралей Путин проводит сразу после посещения завода, по видеосвязи — ключевые министры, главы регионов. Для центральной части России это ключевой проект, который позволит еще теснее связать две столицы.

«Скоро время пути между Москвой и Санкт-Петербургом почти в два раза мы сократим, с четырех часов до 2 часов 15 минут. Между Москвой и Тверью время пути составит всего 39 минут. Маршрут от Санкт-Петербурга до Великого Новгорода займет время в пути у граждан всего 29 минут. Поезда будут ходить с частотой 10-15 минут», — заявил министр транспорта Виталий Савельев.

Фактически эти города станут одной гигантской агломерацией, что придаст серьезный импульс всей российской экономике. Средств на проект жалеть не будут — только первый участок от Петербурга до Зеленограда оценивается в почти два триллиона рублей, но государство готово вкладываться и дальше.

«Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом — это только начало. В перспективе организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии Минска, вот вполне естественные, вполне реализуемые», — отметил президент.

Такой амбициозный проект трудно не поддержать. Ведь это и есть видение Союзного государства — объединенного логистически и независимого технологически.

«Подчеркну, это важнейший технологический проект для нашего машиностроения в целом, ведь в крупной, долгосрочной, технологически сложной программе развития высокоскоростного сообщения примут участие десятки, если не сотни трудовых коллективов, научных институтов, подрядных организаций по всей стране», — сказал Путин.

Поэтому подход необходим комплексный. Планы более чем конкретные — к 2030 году общий пассажиропоток должен увеличиться на 35%, а 23 миллиона человек будут пользоваться именно высокоскоростными магистралями.