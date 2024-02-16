Новый этап: Брэд Питт принял важное решение по поводу своей молодой пассии

Что происходит в личной жизни знаменитости?

Отношения голливудского актера Брэда Питта вышли на новый уровень. Он вместе со своей возлюбленной Инес де Рамон теперь стал жить вместе, пишет издание People со ссылкой на окружение звезды.

«Это произошло совсем недавно. Отношения развиваются, она счастливее, чем когда-либо», — рассказал инсайдер.

Сейчас Питт невероятно счастлив. Между возлюбленными солидная разница в возрасте — 28 лет, но для них это не помеха.

Они уже неоднократно выходили вместе в свет. Так, недавно пару заметили вдвоем на международном кинофестивале в Санта-Барбаре.

Возлюбленные сидели рядом друг с другом и постоянно о чем-то перешептывались. Де Рамон заметила камеру папарацци, но это ее вообще не смутило.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Питт, которому уже 60 лет, резко помолодел, став похожим на себя в молодости. Появившиеся в сети кадры повергли в шок поклонников по всему миру и заставили их заподозрить артиста в проведении пластической операции.