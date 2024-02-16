Таблетка от жадности: Центробанк намерен отрегулировать сферу покупок в рассрочку

Поправки в закон планируют принять к 1 июня.

Рассрочка вместо кредита: потребительские привычки россиян активно завоевывает новый способ расчетов. Если раньше для покупки в долг нужно было ждать одобрения банка и иметь «чистую» кредитную историю, то теперь оплата частями позволяет оформить покупку быстро и без лишней волокиты.

Однако и здесь скрыто немало подводных камней. Как власти намерены отрегулировать новую услугу — выясняла корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

Кнопка «оплатить частями» под новенькой микроволновкой и шубой так и манила. Ирина взяла товары в рассрочку и не рассчитала свои возможности.

«Общая сумма долга у меня получилась больше 100 тысяч на данный момент, потому что у меня так получилось, что не вовремя я платила. И 1,5 там, 1,5 там набежало, набежало», — рассказывает Ирина.

Сервисы BNPL — buy now, pay later (купи сейчас, плати потом)— дают товары в долг на крайне привлекательных условиях. Два месяца — без процентов. На срок дольше — уже с комиссией. Но в любом случае одобрят всем. Неважно, какая у покупателя зарплата и сколько у него других кредитов.

«Если вы пользуетесь сервисами, которые дают прощенными рассрочками, то здесь никакая информация в бюро кредитных историй не попадает. И банки не могут объективно и адекватно оценивать вашу платежеспособность. Потому что они видят, к примеру, никаких кредитов нет. Зато вы набрали очень много рассрочек», — прокомментировал финансовый аналитик Андрей Кулага

120 миллиардов рублей — столько, по оценкам, потратили россияне на сплит-покупки в прошлом году. Сервисы набирают бешеную популярность, и в Центробанке уже обсуждают меры регулирования. Сейчас такие сделки находятся в серой зоне. Договоры по ним не заключаются, данные не передаются. Права покупателей не защищены.

«Одной из наших целей является ограничение роста долговой нагрузки заемщиков. Поэтому мы не исключаем возможность введения определенных ограничений на сделки с операторами сервисов рассрочки», — сообщали в Центробанке.

Если говорить об экономическом эффекте, оплата частями стимулирует экономический рост: продажи торговых сетей растут. Но для человека — польза неочевидна.

«Как и любые меры, которые стимулируют население потреблять, покупать больше. Это вызывает иллюзия доступности и залезать в кредит еще более значительно», — считает Игорь Диденко — член Международного союза экономистов.

Но многие семьи такая доступная рассрочка выручает, даже если с комиссией. Если брать рассрочку на полгода, она около 15%. Так дома сразу появляется и посудомойка, и новенький телефон для жены.

«Так как платеж был на тот момент великоват, мы взяли в рассрочку и, что оказалось очень комфортно, на несколько месяцев», — поделилась Александра Королева.

«Моральное удовлетворение от траты не такой большой суммы денег. Я не трачу деньги сразу, мне так комфортнее. Это форма экономии», — считает Ева Склярова.

Потому в части изменения закона действовать нужно, учитывая все интересы. Центробанк обсуждает меры напрямую с сервисами.

«Если процесс покупки в BNPL будет „утяжелен“ и перестанет быть простым и бесшовным для пользователя, это может критически повлиять на удобство, и, как результат, будущее всего рынка», — отмечают в Яндексе.

Центробанк разработает поправки в законодательство к 1 июня этого года. Регулятор обсудить также платные рассрочки, которые планирует приравнять к потребительским кредитам.