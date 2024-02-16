Кому и где в России готовы платить по 200 тысяч рублей в месяц?

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 53 0

В каком регионе больше всего ценится эта профессия?

Кому и где в России готовы платить по 200 тысяч рублей в месяц?

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО

В ЯНАО монтажник, автокрановщик и мастер по ремонту компьютера могут зарабатывать в районе 200 тысяч рублей. Об этом сообщают аналитики URA.RU, которые ознакомилось с актуальными вакансиями на платформе «Авито».

«Требуется монтажник технологических трубопроводов. Зарплата от 130 до 210 тысяч рублей. Работа вахтовым методом в Новом Уренгое. График 60/30 дней. Организация предоставляет бесплатное проживание, питание и спецодежду. Сотруднику обещают официальное оформление и соцпакет», — указано в объявлении.

Помимо этого, в Надыме ищут автокрановщика. Зарплата от 100 до 200 тысяч рублей. В обязанности входят: управление вверенной техникой. Компания бесплатно дает питание и проживание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Центробанке допустили точечное продление льготной ипотеки на новостройки.

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