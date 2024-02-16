Повезет больше всех! Кому поможет госпожа Удача в конце февраля

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 94 0

Эти знаки зодиака точно могут рассчитывать на приятные сюрпризы судьбы.

Повезет больше всех! Кому поможет госпожа Удача в конце февраля

Фото: www.globallookpress.com / Katharina Hild

Прошло всего полтора месяца 2024 года, и многие уже осознали, что високосный год будет нелегким. Однако трем знакам зодиака повезет так, что будут завидовать все остальные, пишет utro.ru, узнавший мнение популярного астролога.

По мнению эксперта, в конце февраля на этих представителей зодиакальной системы свалится все — от любви до денежного благополучия.

Справиться с любыми поставленными задачами смогут Близнецы. Им предстоит много работать, но успех в этой сфере гарантирован. Звезды сообщили, что есть вероятность получить прибавку или повышение. А тем, кто нуждается в любви, удача улыбнется и ту, считает астролог.

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Хорошие перспективы в финансовых делах в конце февраля ждут и Раков. Звезды сообщили, что деньги могут свалиться совершенно неожиданно. Возможно, стоит попытать удачу в лотерейных билетах. Эксперт уверена, что многие представители этого знака получат прибавку к зарплате или щедрую премию от руководства.

За удачей Скорпионов стоит скорее не удачливость, а упорный труд. Будьте уверены, что ваши старания оценят по достоинству, сообщила астролог. Возможно, это будет щедрое финансовое вознаграждение, а быть может, повышение или заслуженный отдых. Звезды рекомендуют наконец-то расслабиться и насладиться плодами своей работы.

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Повезет больше всех! Кому поможет госпожа Удача в конце февраля

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