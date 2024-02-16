Настоящий герой: в Москве простились с генералом Востротиным из реальной «9 роты»

Он скончался от тяжелой болезни в возрасте 71 года.

В Москве простились с Героем Советского Союза Валерем Востротиным. Он скончался в возрасте 71 года от тяжелой болезни. Отдать дань памяти легендарному генералу и выразить соболезнования его семье — в Центральный дом Российской армии — приехали министры обороны и МЧС — Сергей Шойгу и Александр Куренков.

Почти десять лет Востротин был заместителем министра МЧС. Простится с генералом со всей страны приехали и его сослуживцы по Афганистану. Там он командовал, в частности, парашютно-десантным полком, в который входила знаменитая «9 рота».

39 ее десантников несколько часов отражали бесконечные атаки четырех сотен боевиков, но так и не позволили им завладеть стратегически важной высотой. Их подвигу посвящен один из самых популярных отечественных фильмов. Похоронят Востротина на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества».