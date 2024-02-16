«За ними неправда»: Никита Джигурда продолжает борьбу за наследство подруги Браташ

Представители актера уверены в своей победе, ведь, по их словам, сторона истца только и занимается «кознями и подлянками».

В Кунцевском районном суде приступили к рассмотрению иска к актеру Никите Джигурде и его жене олимпийской чемпионке Марине Анисиной. В деле о наследстве подруги артиста — Людмилы Браташ — новый виток, сообщает источник 5-tv.ru.

Несколько лет шоумен боролся за многомиллионное наследство своей подруги, предпринимательницы Людмилы Браташ. Ее имущество оценивается в более чем 300 миллионов рублей — это банковский счет, три московские квартиры и недвижимость во Франции.

Браташ умерла восемь лет назад. Сразу после смерти ее сестра Светлана Романова подала документы о наследовании состояния, однако обычная процедура превратилась в настоящее шоу — неожиданно объявился Джигурда с завещанием бизнес-леди. По словам актера, Браташ включила его в завещание по дружбе и отписала ему все свое наследство.

Сейчас Романова обратилась в суд с новым иском к Джигурде и Анисиной. Женщина делает все, чтобы имущество покойной не перешло чужому для их семьи человеку. Собеседник 5-tv.ru рассказал, что Анисина не явилась на заседание, поэтому оно было отложено.

По словам адвоката Джигурды Ильи Цитренко, имущество Светланы Романовой до сих пор арестовано, а парижская квартира законными владельцами которой по решению суда Франции стали Джигурда и Анисина, в иске вообще не фигурирует. Также, отмечает правозащитник, победа непременно будет на стороне артиста, так как сторона истца только и делает, что строит «козни и подлянки». У Романовой просто нет доказательств, которые смогли бы перевернуть ход дела в ее пользу.

«У них не может быть никаких новых доказательств, потому что за ними неправда», — прокомментировал Цитренко.

Отмечается также, что Джигурда уже придумал, куда потратить деньги, которые он получит после победы в судебном процессе. Актер хочет направить их на поддержку спецоперации России.

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