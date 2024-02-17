Птица высокого полета: с кем встречалась Толкалина и как она стала звездой кино

Любовь Толкалина 16 февраля отпраздновала день рождения — ей исполнилось 46 лет. Звезда кино преодолела множество трудностей на своем пути, прежде чем стать успешной актрисой.

Путь Толкалиной к кино

Она родилась в 1978 году в небольшой деревне в Рязанской области. Туда отец будущей звезды перевез свою жену, чтобы укрепить ее здоровье перед родами.

После появления Толкалиной на свет семья вернулась в Москву. В детстве она посещала секцию по синхронному плаванию, хотела даже посвятить данному виду спорта свою жизнь.

В 16 лет она стала кандидатом в мастера спорта. Будучи школьницей, она устроилась работать в театр на воде, где дети разыгрывали спектакли, плавая в бассейне.

Это было настолько интересно Толкалиной, что она сама сыграла роль в одной из постановок. Именно тогда она поняла, что искусство для нее более интересно, нежели спорт.

При этом она продолжила заниматься плаванием. Во время одной из тренировок актриса познакомилась со студентом ВГИКа, который снимал рекламу для магазина сантехники.

Это встреча не прошла для Толкалиной бесследно. Он рассказал ей про удивительный мир кинематографа.

Толкалина приняла это за знак судьбы. Будущая актриса твердо и четко решила, что надо поступать в театральный университет.

Однако Толкалина преодолела немало трудностей, прежде чем стать студенткой ВГИКа. Будущую звезду зачислили на курс в мастерскую к народному артисту СССР Алексею Баталову.

Обучение в театральном вузе было для нее увлекательным, но очень сложным. Несмотря на это, актриса никогда не сдавалась и упорно шла к своей уели — в 1999 году она успешно закончила ВГИК.

Карьера Толкалиной

После окончания обучения Толкалину пригласили выступать в труппу Театра российской Армии. Там и был дан старт ее карьере.

Она проработала в коллективе четыре года. Затем продолжила свой путь в театре «Империя звезд».

За восемь лет в театре актриса исполнила много интересных ролей. Она сыграла Сарру в спектакле «Иванов» и Дездемону в «Отелло».

Также она выходила на сцену в «Любви двух действий» и «Оскаре». За театральную карьеру она появлялась в образе различных персонажей более сотни раз.

Одна из самых ярких ролей Толкалиной — это Маргарита в спектакле «Мастер и Маргарита», который поставлен по одноименному роману Михаила Булгакова. Актриса прекрасно вжилась в роль и многим зрителям казалось, что писатель будто срисовал образ главной героини именно с нее.

После восьми лет работы на сцене Толкалина решила остановить театральную карьеру. Все ради того, чтобы попробовать себя в киноиндустрии.

Хотя сразу после окончания университета она и сыграла второстепенного персонажа в фильме «Затворники», этого явно было недостаточно, чтобы удовлетворить амбиции актрисы. Популярность Толкалиной принесла серия фильмов «Антикиллер».

После этих картин ее засыпали предложениями. Она затем снялась в картинах «Светские хроники» и «Линия защиты».

Пожалуй, главной работой в кино стал для нее фильм «Я люблю тебя». Это картина оказалось достаточно специфичной и далеко не всем в России она понравилась, но на Берлинском кинофестивале работу оценили по достоинству.

С кем встречалась Толкалина

Актриса никогда не была в браке, но с 1996 года она находилась в отношениях с режиссером Егором Кончаловским. Но их история знакомства удивит многих.

Подруга Толкалиной предложила ей сходить на встречу с ее ухажером, которым и был режиссер. Из-за скуки актриса решила согласиться.

После приятного времяпровождения режиссер вовсе забыл о своей спутнице и начал проявлять знаки внимания Толкалиной. Так и завязались отношения, которые плавно перешли в брак в 1996 году.

Толкалина снималась в фильмах своего возлюбленного. Именно роль в «Антикиллере» и превратила ее в знаменитость.

Некоторые считают, что именно благодаря ему Толкалина смогла достичь больших успехов. В 2001 году у пары родилась дочь Мария.

В 2009-м любовь между звездами закончилась, но лишь в 2017 году они объявили о расставании. Они оба назвали одну причину — это несовместимость характеров.

Актриса хотела быть в движении, она все время рвалась в Москву или на гастроли. У режиссера же было совершенно другое видение мира.

Он хотел стабильности и спокойного времяпровождения в своем подмосковном особняке. Сейчас экс-партнеры поддерживают дружеские отношения и вместе уделяют внимание общей дочери.

В 2010 году Толкалина посетила светское мероприятие в компании Вячеслава Манучарова. Именно тогда в СМИ заговорили о расставании.

Но на тот момент Кончаловский и Толкалина все отрицали. Затем у российской актрисы появился американский партнер.

Она встречалась с телеведущим Джоном Уорреном. А потом она познакомилась с британским композитором Саймоном Бассом, но и эти отношения распались из-за нежелания актрисы переезжать в королевство.

Правила жизни Толкалиной

Банальным мужчинам будет трудно добиться расположения Толкалиной. Актрису очень сложно впечатлить цветами и подарками — в партнере звезда кино должна ощущать мужественность, чувство спокойствия и защиты.

«Совсем не обязательно, чтобы мужчина одаривал свою женщину подарками с головы до ног, куда важнее ощущать его мужское плечо в сложных жизненных ситуациях», — рассказывала знаменитость.

Однажды Толкалина поделилась женской мудростью. Девушка может плохо себя чувствовать в отношениях, если мужчина не воспринимает ее как будущую жену, мать детей и любовь всей жизни.

В таких отношениях представительницам прекрасного пола трудно понять, в каком направлении им двигаться. Сейчас Толкалина продолжает свою актерскую карьеру и активно снимается в кино.

В личном блоге она часто публикует фотографии и видео с Бали. Например, недавно она ездила на курорт и выкладывали кадры с пляжа.