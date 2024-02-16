Путин: Россия показала способность самостоятельно развивать технологии

Россия рассчитывала, что взамен нефти и газа будет получать иностранные технологии, однако РФ может развивать их сама. Об этом на встрече с работниками промышленных предприятий Челябинской области заявил Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что отечественные специалисты сами способны создавать и совершенствовать технологии, которые РФ раньше получала из-за границы за ресурсы. Конечно, экспертам есть, над чем работать и есть, к чему стремиться. Президент в качестве примера указал на Юную Корею.

«Нам есть над чем работать, мировым лидером номер один является на сегодняшний день Южная Корея, у них на 10 тысяч работающих на 1 тысяч роботов, а у нас 10 роботов на 1 тысячу работающих, точно совершенно есть над чем работать», — подчеркнул российский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рамках рабочей поездки Владимир Путин посетил Завод роботов Челябинского кузнечно-прессового завода.