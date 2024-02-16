Бизнесмена Тинькова* внесли в реестр иноагентов

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 93 0

Что известно о решении Минюста?

Бизнесмена Тинькова* внесли в реестр иноагентов

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Бизнесмен Олег Тиньков* признан иноагентом в России. Об этом сообщили в российском Минюсте.

Он, по версии ведомства, принимал участие в создании сообщений и материалов иноагентов, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти России решениях и проводимой ими политике. Тиньков также, как отмечается, выступал против СВО.

Помимо этого, в реестр попали актер Никита Кукушкин*, журналистка Анна Наринская*, философ, член-корреспондент РАН Юлия Синеокая* и правозащитник Аслан Арцуев*.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян начнут штрафовать за распространение материалов иностранных агентов без маркировки. Размер взыскания может составить до 500 тысяч рублей.

Но, прежде чем штрафовать человека, его сначала предупредят. Если не будет никакой ответной реакции, то тогда уже выпишут штраф.

Выплачивать деньги за отсутствие маркировки могут заставить не только простых граждан, но и библиотеки, университеты и телевидение. 

* — признан иноагентом в России.

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Бизнесмена Тинькова* внесли в реестр иноагентов

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