Байден указал на отсутствие ядерной угрозы в нынешних действиях России

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 13 0

Он надеется, что Кремль не будет использовать гипотетическую «противоспутниковую систему» в космосе.

Байден указал на отсутствие ядерной угрозы в нынешних действиях России

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Соединенные Штаты не видят угрозы американскому народу со стороны России. Об этом в телеобращении заявил президент США Джо Байден.

Он отметил, что у Вашингтона якобы есть информация о возможностях Москвы «разместить в космосе противоспутниковое оружие». При это в США не видят в этом действии ядерной угрозы.

«Прежде всего нет никакой ядерной угрозы народу Америки или где-либо еще в мире от того, что сейчас делает Россия. Все, что они делают или будут делать, имеет отношение к спутникам в космосе и потенциальным возможностям нанести им ущерб. Я не вижу свидетельств того, что они приняли решение продвигаться», — сказал Байден.

При этом американский президент надеется, что Россия не будет размещать «противоспутниковую систему» в космосе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден поручил срочно начать диалог с Россией из-за «угрозы нацбезопасности». Белый дом в этой ситуации не имеет ввиду оружие, «применяемое против людей или для физических разрушений на Земле».

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