Собянин рассказал, как МЦД-3 изменил поездки по Москве

Третий Московский центральный диаметр (МЦД-3) поставил первый рекорд спустя всего полгода после запуска. За время работы третьего диаметра пассажиры совершили порядка 60 миллионов поездок. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, МЦД-3 покорил жителей столицы благодаря современным поездам и удобному расписанию, позволяющему быстро и без особых трудностей добраться до точки назначения. С его запуском возможность строить новые маршруты появилась у жителей 24 районов столицы и четырех городов Московской области, отметил Собянин.

Всего за считанные месяцы МЦД-3 стал достойной альтернативной столичному метро. Теперь осуществлять свободное передвижение возможно по Таганско-Краснопресненской линии, а станция метро «Рязанский проспект» стала менее загруженной.

Еще одним приятным плюсом появления Московского центрального диаметра стала экономия: благодаря этому способу добраться до точки назначения, пассажиры могут пересаживаться между видами транспорта абсолютно бесплатно. Только за последнее время пассажиры совершили 10 миллионов бесплатных пересадок на метро и МЦК.

На успешном примере МЦД-3 в этом году на границе районов Сокольники и Красносельский планируют открыть московский городской вокзал Митьково. Здесь появится быстрая пересадка для пассажиров со станции Митьково МЦД-3 на трамваи. Ожидается, что пропускная способность станции составит больше 6 тысяч человек в сутки.