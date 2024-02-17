Корабль «Прогресс» с конфетами для космонавтов пристыковался к МКС

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 25 0

Что еще погрузили на борт?

Корабль «Прогресс» с конфетами для космонавтов пристыковался к МКС

Фото: www.globallookpress.com /NASA

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Грузовой корабль «Прогресс МС-26» пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об это рассказали в госкорпорации «Роскосмос».

На борт погрузили не только оборудование, с которым космонавтам придется работать, но и подарки — конфеты. «Прогресс» пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС в 09:06 по московскому времени в автоматическом режиме. Операцию по сближению и стыковке контролировал глава ГК Юрий Борисов.

Среди доставленных грузов были, в частности, расходные материалы и аппаратура для новых научных экспериментов, в том числе опытов по выращиванию кристаллов фуллерита — третьей кристаллической формы углерода, представляющей новый класс полупроводников.

«С 1978 года это была 187-я стыковка кораблей семейства „Прогресс“ к орбитальным станциям, в том числе 92-я — с МКС», — подчеркивалось в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал, что Константин Борисов на МКС показал «Эффект Джанибекова».

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