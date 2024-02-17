Названо имя еще одного кандидата в президенты США: и это женщина

К чем стоит готовиться американцам?

На американских президентских выборах, которые должны состояться в этом году, победу обязательно одержит женщина, заявила бывший представитель США при ООН Никки Хейли. Должность лидера страны займет либо она сама, либо действующий вице-президент Камала Харрис. Об этом политический деятель рассказала в беседе с телеканалом Fox News.

Хейли выступает от Республиканской партии, Харрис — от Демократической. По мнению экс-постпреда при ООН, с ролью президента теперь в силу почтенного возраста не смогут справиться ни нынешний глава государства Джо Байден, ни его предшественник Дональд Трамп.

«Речь идет о том, что у нас будет женщина-президент США. Либо я, либо Камала Харрис. Я голосовала за Трампа дважды. Я гордилась тем, что работала в его администрации, но за этим следует хаос», — сказала Хейли.

Она особо подчеркнула, что Америка не может быть страной, которая постоянно находится в смятении и охвачена «огнем». США не переживут «еще четыре года хаоса» по вине Трампа, который и превращает все вокруг, по мнению Хейли, в безумие.

«Сколько еще раз нам придется проиграть, прежде чем мы поймем, что в этом проблема?», — задалась вопросом кандидат в американские президенты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что соперница Трампа проиграла графе «против всех» на праймериз в Неваде.