Соперница Трампа проиграла графе «против всех» на праймериз в Неваде

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 34 0

Республиканка приняла участие во внутрепартийных выборах, которые главный кандидат проигнорировал.

Соперница Трампа проиграла графе «против всех» на праймериз в Неваде

Фото: www.globallookpress.com / Sean Rayford

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Большинство республиканцев на праймериз в Неваде проголосовали против всех кандидатов, так как там не было экс-лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The New York Times.

На внутрипартийных выборах главным соперником бывшего президента США была экс-посол при ООН, бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли. По итогам голосования она набрала около 33%, в то время как графа «против всех» — более 60%.

Трамп — фаворит президентской гонки от республиканцев. Политик сам принял решение не участвовать в праймериз, сделав акцент на конференциях, которые пройдут в штате 8 февраля.

Со стороны демократов в праймериз участвовал Джо Байден и экс-посол США при ООН, бывшая губернатор Южной Каролины Хейли.

Стоит отметить, что Невада считается демократическим штатом, интересы которого в сенате представляет Кэтрин Кортез-Масто. Именно ее победа в 2022-м принесла демократам контроль в верхней Палате представителей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп лишился политического иммунитета по делу о вмешательстве в выборы.

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