Проживающим за рубежом соотечественникам упростят возможность переехать в Россию. Какие изменения коснутся граждан?

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, благодаря которому проживающим за рубежом соотечественникам станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию. Соответствующее известие появилось на сайте камбина 16 февраля.

По предварительной информации правительства, теперь соотечественники, проживающие за рубежом, получат возможность пройти упрощенную процедуру репатриации в Россию. Впредь им больше не придется подтверждать свое знание русского языка на достаточном для общения уровне.

Изменения, как отмечается в распоряжении, среди прочего, затронут граждан, ранее отказавщихся от российского гражданства, а также лиц, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и имевших гражданство Советского Союза.

Отмечается, что постановление подготовлено и вступит в силу для реализации соответствующего указа президента России Владимира Путина. С 1 января в России кандидат в президенты России, действующий президент ввел в распоряжение институт репатриации, призванный поддержать соотечественников, в том числе, ставших гражданами недружественных стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль приостановил репатриацию граждан России.