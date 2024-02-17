В России упростили условия переселения соотечественников-репатриантов: что изменится

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Алина Крылова
Алина Крылова 89 0

В России упростили условия переселения соотечественников для репатриантов

В России упростили условия переселения соотечественников-репатриантов: что изменится

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

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Проживающим за рубежом соотечественникам упростят возможность переехать в Россию. Какие изменения коснутся граждан?

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, благодаря которому проживающим за рубежом соотечественникам станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию. Соответствующее известие появилось на сайте камбина 16 февраля.

По предварительной информации правительства, теперь соотечественники, проживающие за рубежом, получат возможность пройти упрощенную процедуру репатриации в Россию. Впредь им больше не придется подтверждать свое знание русского языка на достаточном для общения уровне.

Изменения, как отмечается в распоряжении, среди прочего, затронут граждан, ранее отказавщихся от российского гражданства, а также лиц, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и имевших гражданство Советского Союза.

Отмечается, что постановление подготовлено и вступит в силу для реализации соответствующего указа президента России Владимира Путина. С 1 января в России кандидат в президенты России, действующий президент ввел в распоряжение институт репатриации, призванный поддержать соотечественников, в том числе, ставших гражданами недружественных стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль приостановил репатриацию граждан России.

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