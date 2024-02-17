Rheinmetall собирается открыть завод по производству снарядов на Украине

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 16 0

Соответствующие документы уже подписаны.

Rheinmetall собирается открыть завод по производству снарядов на Украине

Фото: HANNIBAL HANSCHKE / ТАСС

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall собирается открыть завод по производству снарядов на территории Украины. Об этом рассказала пресс-служба предприятия в соцсети X.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности был подписан соответствующий меморандум. Документ оформили в присутствии министра стратегических отраслей промышленности Украины Александры Камышиной и украинского посла Алексея Макеева.

Завод собирается производить шестизначное количество единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немцы устроили акцию протеста в Берлине из-за сделки Rheinmetall с ВСУ. Компания планирует поставить Киеву десятки тысяч снарядов. По словам протестующих, такая политика поддерживает действующий украинский режим и затягивает конфликт.

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