Немцы устроили акцию протеста в Берлине из-за сделки Rheinmetall с ВСУ

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По их мнению, такая политика поддерживает действующий украинский режим и затягивает конфликт.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Жители Берлина вышли на акцию против военной помощи Украине. Митингующие осудили действия оборонного концерна Rheinmetall, который заключил сделку с ВСУ.

Компания планирует поставить Киеву десятки тысяч снарядов. По словам протестующих, такая политика поддерживает действующий украинский режим и затягивает конфликт.

До этого стало известно, что Германия продлила военную помощь Украине на следующий год. В 2024-м Берлин намерен передать Киеву оружия и боеприпасов на сумму в восемь миллиардов евро.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский оценит поддержку от Германии только по реальным делам. За все время конфликта Берлин передал Киеву 44 миллиарда евро из налоговых средств на оружие и выплаты в бюджет страны. К ним еще следует прибавить 14 миллиардов евро, выделенных из федеральных средств на поддержку беженцев из Украины.

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