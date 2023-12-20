Немцы устроили акцию протеста в Берлине из-за сделки Rheinmetall с ВСУ

Жители Берлина вышли на акцию против военной помощи Украине. Митингующие осудили действия оборонного концерна Rheinmetall, который заключил сделку с ВСУ.

Компания планирует поставить Киеву десятки тысяч снарядов. По словам протестующих, такая политика поддерживает действующий украинский режим и затягивает конфликт.

До этого стало известно, что Германия продлила военную помощь Украине на следующий год. В 2024-м Берлин намерен передать Киеву оружия и боеприпасов на сумму в восемь миллиардов евро.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский оценит поддержку от Германии только по реальным делам. За все время конфликта Берлин передал Киеву 44 миллиарда евро из налоговых средств на оружие и выплаты в бюджет страны. К ним еще следует прибавить 14 миллиардов евро, выделенных из федеральных средств на поддержку беженцев из Украины.