Ученые заявили о мировой угрозе из-за разрушительного «вторжения» насекомых

В какой опасности человечество из-за изменения климата?

Участившиеся нашествия саранчи угрожают мировой продовольственной безопасности. Об этом предупредили сингапурские и китайские ученые в статье для Science Advances.

Отмечается, что повышение средней температуры и увеличение объема осадков сделают для саранчи благоприятные условия в нетипичных районах, а вместе с тем усугубят ситуацию в традиционных «горячих точках» в Африке и Южной Азии. И даже при активной борьбе с углеродными выбросами ареал вредителя будет только расширяться.

«Поскольку и Африка, и Южная Азия обе являются важными житницами всего мира, одновременные нашествия саранчи могут привести к тяжелым неурожаям, которые угрожают мировой продовольственной безопасности», — говорится в исследовании.

Для справки: рой пустынной саранчи Schistocerca gregaria, которая обитает в Африке, Ближнем Востоке и Южной Азии, площадью около квадратного километра включает 80 миллионов насекомых. За день скопление вредителей может съесть такой объем урожай, которого бы хватило для пропитания 35 тысяч человек.

Летом 2023 года полчища саранчи атаковала несколько регионов на юге России. Гигантские стаи прожорливых насекомых уничтожали все на своем пути. Больше всего пострадали посевы, пастбища и огороды местных жителей.

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