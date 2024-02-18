Ученые заявили о мировой угрозе из-за разрушительного «вторжения» насекомых

|
Евгения Романова
Евгения Романова 55 0

SA: глобальной продовольственной безопасности угрожают нашествия саранчи

Ученые заявили о мировой угрозе из-за разрушительного «вторжения» насекомых

Фото: www.globallookpress.com / Marko König

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В какой опасности человечество из-за изменения климата?

Участившиеся нашествия саранчи угрожают мировой продовольственной безопасности. Об этом предупредили сингапурские и китайские ученые в статье для Science Advances.

Отмечается, что повышение средней температуры и увеличение объема осадков сделают для саранчи благоприятные условия в нетипичных районах, а вместе с тем усугубят ситуацию в традиционных «горячих точках» в Африке и Южной Азии. И даже при активной борьбе с углеродными выбросами ареал вредителя будет только расширяться.

«Поскольку и Африка, и Южная Азия обе являются важными житницами всего мира, одновременные нашествия саранчи могут привести к тяжелым неурожаям, которые угрожают мировой продовольственной безопасности», — говорится в исследовании.

Для справки: рой пустынной саранчи Schistocerca gregaria, которая обитает в Африке, Ближнем Востоке и Южной Азии, площадью около квадратного километра включает 80 миллионов насекомых. За день скопление вредителей может съесть такой объем урожай, которого бы хватило для пропитания 35 тысяч человек.

Летом 2023 года полчища саранчи атаковала несколько регионов на юге России. Гигантские стаи прожорливых насекомых уничтожали все на своем пути. Больше всего пострадали посевы, пастбища и огороды местных жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что миру угрожает зомби-вирус из сибирской мерзлоты. Глобальное потепление может привести к новой пандемии, которая возникнет из-за «микробов Мафусаила».

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
92.55
0.73 99.35
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:21
«Началось то, чего я боялась»: Костенко столкнулась с первой проблемой после четвертых родов
12:03
«Мы вас чуем»: Захарова высмеяла закурившего в прямом эфире Кулебу
11:45
Дурной характер или усталость? Как заметить и вылечить детский невроз
11:27
Заказы на годы вперед: как Россия наращивает темп в производстве техники
11:09
Проживающих на Шри-Ланке россиян призвали вернуться в РФ
11:05
«Это судьба»: Путин объяснил, что для России значит проведение СВО на Украине

Сейчас читают

«Без слез не взглянешь»: Волочкову подняли на смех за «боевой раскрас» в бане
«Это правда работает»: блогер Helen Yes дала совет, как быстро выйти из депрессии
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Путин прервал заседание и пообщался с девочкой, чье новогоднее желание исполнил

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок