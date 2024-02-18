Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством Ролдугина выступит на зимнем фестивале Юрия Башмета

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 51 0

Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством Ролдугина выступит на зимнем фестивале Башмета

Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством Ролдугина выступит на зимнем фестивале Юрия Башмета

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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В Сочи проходит XVII зимний международный фестиваль искусств под руководством народного артиста СССР.

18 февраля состоятся четыре масштабных концерта в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской в городе Сочи на «Марафоне романтических сонат». На них для слушателей выступят солисты Санкт-Петербургского Дома музыки под руководством народного артиста РФ Сергея Ролдугина. Композиции будут сыграны в рамках XVII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета.

Первый концерт уже начался в 12:00 по московскому времени. Три других пройдут в 14, 16 и 18 часов. Выступят солисты Дома музыки, лауреаты международных конкурсов: скрипачи Григорий Мирошник, Андрей Зубенко, Арсения Сибилева и Анна Савкина, а также виолончелисты Илья Михайлов и Мария Болконская.

Ранее 5-tv.ru рассказал, за что в России артисты получают премии в области культуры.

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