Горняков шахты «Таштагольская» эвакуировали из-за горного удара в Кузбассе

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 58 0

Всего на смене было 163 человека.

Горняков шахты «Таштагольская» эвакуировали из-за горного удара в Кузбассе

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Горный удар произошел в районе шахты «Таштагольская» в Кузбассе, все горняки были эвакуированы на поверхность. Как сообщил представитель предприятия, пострадавших нет.

«Было на смене 163 человека, все вышли на поверхность. По нашим данным, пострадавших нет», — сообщил он РИА Новости.

Рудная шахта «Таштагольская» находится в Таштагольском районе Кемеровской области. Предприятие обеспечивает сырьем комбинат «Евраз ЗСМК».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кузбассе суд приговорил к колонии экс-инспектора шахты «Листвяжная» Винокурова. Шахта стала известна на всю Россию в ноябре 2021 года. Тогда там произошла авария, жертвами которой стал 51 человек.

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Горняков шахты «Таштагольская» эвакуировали из-за горного удара в Кузбассе

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