«Поют сверчки и квакают лягушки»: как Сергей Жуков покорил сердце жены

Певец устроил незабываемое свидание еще на тот момент будущей супруге, не имея в кошельке денег. Что он придумал?

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал корреспонденту 5-tv.ru, как впечатлил свою жену Регину, причем совершенно бесплатно. Своей историей артист поделился на премьере фильма «Между нами лето».

Певец рассказал, что тогда у «Руки Вверх!» был просадок, а с будущей женой он только познакомился. Поэтому ему нужно было ее как-то впечатлить, но вот денег у него не было. Отсутствие финансов не остановило Жукова, и он пригласил девушку к себе домой.

«Ребят вы не поверите, я же сумасшедший, но я потом всем это рекомендовал. Короче, что я сделал: она открывает дверь, темнота. Поют сверчки и квакают лягушки. Она такая: „Сереж, проходить? Все нормально?“ Я говорю из комнаты: „Да-да. Проходи“. Она потом рассказывает: „Я захожу — комната, палатка стоит, камыши, костер вроде огня с тряпочкой, гитара, спальник в палатке, пара удочек торчит, завтрак туриста — консервы“. Я говорю: „Проходите, мадам, добро пожаловать на природу“. Мы залезаем в палатку, я беру гитару, сверчки поют, на экране Луна на телевизоре выведена, я пою. Дальше промолчим», — рассказал артист.

Для такого необычного свидания Жукову понадобилось просто спуститься в свой гараж. На это он портил ноль рублей и ноль копеек. Артист пояснил, что надо быть просто настоящим, открытым, порядочным и честным человеком.

«В следующей раз я, правда, притащил курочек, стог сена. Это был день рождения. Я вынес всю мебель из квартиры и сделал село, но это уже в следующей серии», — сказал Жуков.

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