Калининград, Тула или Ярославль? Куда лучше отправиться на февральские праздники

В 2024 году февральские праздники захватывают выходные дни, поэтому число желающих оправиться в путешествия выросло.

Лучшее, что можно придумать на выходные — это сменить обстановку. Необязательно уезжать из страны, чтобы устроить незабываемые праздники, хорошо отдохнуть можно и в России. О лучших городах для проведения февральских праздников пишет Газета.ру.

По всей России стоимость посуточной аренды жилья, в среднем, составляет 4 738 рублей. Зачастую люди берут аренду на три дня. За такой срок оплата составит порядка 12 747 рублей. Данные об этом следуют из совместного исследования ЮMoney и сервиса «Суточно.ру».

Руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова, отметила, что в 2023 году забронированных гостинец было меньше на 60%.

Число желающих остановиться в гостинице в 2024 году выросло на 53%, а средний чек вырос на 30% и составил 11 864 рубля. Только с 1 по 14 февраля продажи авиабилетов выросли в три раза, а количество покупателей повысилось на 15%.

На 53% повысилось число желающих забронировать короткие туры, оборот платежей вырос на 80%, а средний чек — на 18% и стал составлять 4 977 рублей.

Эксперты также назвали лучше города для февральских каникул. На первом месте расположился Ярославль. Аренда жилья в этом городе обойдется в 4 465 рублей за сутки. Далее идут Нижний Новгород (4 667 рублей), Калининград (2 820 рублей), Тула (4 888 рублей) и Великий Новгород (4 138 рублей).

«Рекомендуем съездить в Ярославль. Спрос на поездки в этот город на ближайшие праздники не такой высокий, как на туры в другие популярные города. А это значит, что можно будет спокойно отдохнуть, насладиться старинной архитектурой и достопримечательностями города», — сказал Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор сервиса.

Известно, что к сегодняшнему дню чаще всего люди бронируют жилье посуточно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде и на горнолыжных курортах — в Шерегеше и Кировске.

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