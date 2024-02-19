Вредные привычки: число сторонников ЗОЖ сократилось в трети регионов России

Приверженность правилам здорового образа жизни эксперты связывают с доходами в субъектах страны.

Доля ведущих здоровый образ жизни россиян сократилась в трети российских регионов. О вредных привычках жителей со ссылкой на исследование пишут «Известия».

К людям с высокой физической активностью отнесли тех, кто ежедневно ест не менее 400 граммов овощей и фруктов и занимается спортом около двух с половиной часов в неделю.

По данным аналитиков, меньше всего о своем здоровье думают жители Магадана, Еврейской автономной области и Приморского края. В этих регионах регулярно занимаются спортом менее 2% населения. В Москве таких — примерно 4%. Ну, а больше всего постоянных посетителей фитнес-клубов и спортивных секций в Севастополе, Ненецком автономном округе и Новгородской области — почти 20%.

Всего же число россиян, которые ведут здоровый образ жизни, в прошлом году выросло примерно на 2,5 миллиона. Это почти на 30% больше, чем в 2020 году. Аналитики это связывают с доходами регионов, а также доступностью спортивных площадок и качественных продуктов.

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