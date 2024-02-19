«Всю ночь»: Ксения Бородина назвала «виновника» ее недосыпа

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 46 0

Ксения Бородина не может уснуть несколько ночей из-за сериала «Фишер»

«Всю ночь»: Ксения Бородина назвала «виновника» ее недосыпа

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитость не может нормально поспать уже несколько дней. Что же ей мешает?

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на недосып. По ее словам, нормально уснуть у нее не получается уже несколько дней. Об этой проблеме пишет сайт dni.ru.

Ранее подписчики посоветовали звезде посмотреть российский сериал «Фишер». Оказывается, именно он стал «виновником» беспокойного сна экс-ведущей скандального проекта «Дом-2». Ведь ни дня кого не секрет, что после просмотра чего-то жуткого на ночь глядя, могут мучить кошмары.

Бородина хотела приятно провести время и насладиться просмотром, но сериал оказался для нее слишком тяжелым.

«Ну ужас, а не сериал. Мне всю ночь этот кошмар снился, так я еще сегодня решила это досмотреть», — написала знаменитость.

Сериал «Фишер» — это триллер о серийных убийствах. Действия происходят в 1986 году, сотрудники прокуратуры расследуют серию жестоких преступлений. Сериал основан на реальных событиях, он рассказывает об одном из маньяков, который жил в СССР. Главные роли исполнили актеры Иван Янковский и Александра Бортич.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Бородина пожаловалась на здоровье.

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«Всю ночь»: Ксения Бородина назвала «виновника» ее недосыпа

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