«Моментально могу переиграть»: Барановская рассказала, как подбирает одежду

Знаменитость призналась, что очень непостоянна во всем, что касается гардероба и внешнего вида.

Телеведущая Юлия Барановская не придерживается определенного стиля в одежде и выбирает предметы гардероба в зависимости от настроения. Все потому, что по знаку зодиака она — Близнецы, которым свойственна переменчивость, уверена знаменитость.

«У меня такое настроение, что я собираю чемодан куда-то в поездку, лечу три часа, доезжаю до гостиницы, открываю чемодан и думаю: кто его собирал, зачем я все это взяла?» — призналась Барановская корреспонденту 5-tv.ru на fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней китайского Нового года.

По словам телеведущей, ей всегда необходима одежда разного стиля, чтобы она могла выбрать подходящий комплект в соответствии с настроением.

«Я в работе очень обязательная, а все, что касается внешнего вида, прически, — для меня это всегда сложно, потому что я это все моментально могу переиграть», — заявила Барановская.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Андрей Малахов не считает себя «крестным отцом» Юлии Барановской на телевидении.