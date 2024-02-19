Спасение для одиноких сердец: кто сидит на сайтах знакомств

Как показал анализ анкет одного из сервисов, чаще всего пользователи ранее никогда состояли в серьезных отношениях.

В последнее время особой популярностью стали пользоваться интернет-сайты знакомств, благодаря которым одинокие сердца могут обрести свою любовь. Как показал анализ платформы Mamba, около 50% пользователей сервиса составляют представители поколения миллениалов. Об этом пишет «БИЗНЕС Online».

В основном сайтом знакомств пользуются мужчины от 30 до 35 лет и женщины от 27 до 32 лет, которые проживают в российских городах-миллионниках.

«У них высшее или неоконченное высшее образование, стабильный средний доход или высокий доход, они пользуются только приложением, причем мужчины чаще всего на Android, а женщины — на iOS», — говорится в материале издания.

Чаще всего пользователи сервиса живут в пригороде или спальных районах. Самая встречающаяся профессия среди них — менеджеры. Большинство из клиентов Mamba никогда не были женаты и мечтают обрести продолжительные и счастливые отношения, в которых будут совпадать взгляды на жизнь, ценности и привычки.

В основном, мужчины, пользующиеся сервисом, увлекаются спортом, путешествиями на автомобиле, интересуются политикой и саморазвитием. Женщины же предпочитают проводить свободное время за просмотром сериалов, занимаются йогой, изучают иностранные языки и ценят общение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, стыдно ли пользоваться сайтами знакомств.