«Сцена лечит»: как Баринов смог отыграть спектакль с переломом отростка позвоночника

Актер блестяще выступил на сцене, несмотря на травму. По словам его коллеги Галины Стахановой — артисты часто сталкиваются с такими ситуациями.

Недавно стало известно о неудачном падении народного артиста РФ Валерия Баринова. Актер поскользнулся и упал, получив перелом отростка позвоночника, а также ушибы грудной клетки и спины. Удивительно, но сразу после получения травмы 78-летний актер поехал играть в спектакле, несмотря на боль.

Его коллега — Галина Стаханова в беседе с 5-tv.ru рассказала, что такие моменты нередко происходят в жизни актеров. Сама она во время болезни тоже выходила на сцену.

«Мы должны были вечером спектакль играть, а у меня температура поднялась с утра, целый день пролежала, а вечером на спектакль поехала. Бывают такие моменты. И все болячки прошли, как будто и не кашляла, и не сопела, и ничего. Сцена лечит», — отмечает любимица публики.

Был случай и этим летом. На съемках 83-летняя актриса упала в ванной комнате. Получила большие синяки, но продолжила сниматься, превозмогая боль. Если Баринов смог в этот день сыграть на сцене, значит у него были силы выстоять, считает артистка.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Instagram* / lev_averbakh_coris; 5-tv.ru

Врач-терапевт Лев Авербах в комментарии для 5-tv.ru объяснил, что позвоночник можно сломать так, что можно спокойно ходить при этом. По его словам, Баринову повезло, что травма оказалась не столь серьезной. Но чем старше человек, тем падение может быть хуже.

«Травма не страшная. Лучше не сидеть, а отлежаться неделю, месяц, максимально не вставая», — считает врач.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актер Баринов рассказал о своем состоянии после падения.