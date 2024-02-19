Собянин рассказал о поддержке самозанятых в Москве

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 11 0

Например, в столице работает центр «Профессии будущего», где можно освоить одну из 75 востребованных профессий в различных отраслях экономики.

Собянин рассказал о поддержке самозанятых в Москве

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В Москве растет число самозанятых — в прошлом году их стало на 329 тысяч больше, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, сейчас в Москве зарегистрировано больше 1,5 миллиона самозанятых, а их совокупный доход за 2023 год составил 366 миллирадов рублей.

В своем Telegram-канале Собянин напомнил, что обычно самозанятость оформляют люди, которые работают в сфере пассажирских перевозок, доставки, сдачи квартир в аренду, рекламы и маркетинга, а также строительства.

«Всем, кто планирует развивать свою карьеру, в том числе выбирая предпринимательский сценарий, город предлагает современную образовательную инфраструктуру», — добавил мэр.

Например, в Москве работает центр «Профессии будущего», где можно освоить одну из 75 востребованных профессий в различных отраслях экономики.

Собянин также напомнил о поддержке, которую город предлагает начинающим предпринимателям. Так, во флагманском центре «Моя работа» предлагается пройти комплексную подготовку перед тем, как открыть собственное дело.

Предпринимателям там расскажут о том, как составить бизнес-план, определить форму собственности, зарегистрировать самозанятость, ИП или ООО, а также дадут рекомендации по оптимальному продвижению своего бизнеса.

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