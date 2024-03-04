«Не для места на парковке»: многодетный Жуков ответил на вопрос о маткапитале

В семье звезды 90-х растут четверо детей, младший из которых появился на свет в минувшем декабре.

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков, у которого в декабре родился пятый ребенок, заявил, что «рожает» детей не ради места на парковке. Так он ответил на вопрос журналистов о положенном его жене материнском капитале.

«Я уже давал интервью на эту тему. Я вообще не знаю (о материнском капитале — Прим. ред.) и слава Богу. Я же не для этого рожаю детей, не для места на парковке и не для капитала», — заявил Жуков в беседе с журналистами на премьерном показе фильма «Между нами лето» в кинотеатре «Иллюзион».

По словам звезды 90-х, он знает, что детям из многодетных семей положены бесплатные обеды в школах и занятия в спортивных секциях Москвы.

В семье Жукова и его супруги, экс-солистки женской поп-группы «Сливки» Регины Бурд, растут четверо детей. Младший сын Эван появился на свет 7 декабря прошлого года. Также у фронтмена «Руки вверх!» есть старшая дочь Александра (2001) от первого брака, проживающая в США.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Сергей Жуков считает свою жену Регину лучшей женщиной в мире.