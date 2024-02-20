Фуры с военной техникой для Украины застряли на границе с Польшей из-за блокады

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 32 0

Глава киевского режима назвал сложившуюся ситуацию «полным издевательством».

Фуры с военной техникой для Украины застряли на границе с Польшей из-за блокады

Фото: www.globallookpress.com / David Inderlied

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Фуры с военной техникой для ВСУ уже несколько дней стоят на границе с Польшей из-за забастовки фермеров из последней страны, блокировавших пункты пропуска, пишет украинское издание «Страна.ua».

«Мои фуры уже три дня стоят с военной техникой под границей, потому что их не пускают», — заявил изданию один из источников.

На сложившуюся ситуацию обратил в своем вечернем видеообращении внимание и президент Украины Владимир Зеленский, назвав блокировку КПП на границе между двумя странами «полным издевательством».

Польские фермеры начали перекрывать КПП на границе с Украиной, протестуя против ввоза украинской сельхозпродукции в страну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина требует от Польши компенсацию за уничтоженное зерно.

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