В заточении: женщина в Сочи провела три дня между стенами дома после падения с чердака

Что она делала на чердаке — не сообщается.

Трое суток в подземелье провела 22-летняя жительница Сочи. Девушка упала с чердака четырехэтажки и застряла между стенами близко стоящих домов. Лаз смягчил падение и помог сочинке выжить, но освободиться самостоятельно она не смогла. Тогда пострадавшая стала звать на помощь, но ее никто не слышал.

Спасти девушку удалось благодаря соседке, которая спустилась в подвал. Женщина услышала крики и вызвала спасателей. Чтобы освободить пленницу, сотрудники МЧС демонтировали часть кирпичной кладки.

После освобождения девушку передали медикам. Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности. Что девушка делала на чердаке — не сообщается.

Ранее 5-tv.ru писал, что легковушка чудом проскочила между двумя фурами на трассе Новосибирск — Иркутск.