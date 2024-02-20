В заточении: женщина в Сочи провела три дня между стенами дома после падения с чердака

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Женщина в Сочи провела три дня между стенами дома после падения с чердака

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru

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Что она делала на чердаке — не сообщается.

Трое суток в подземелье провела 22-летняя жительница Сочи. Девушка упала с чердака четырехэтажки и застряла между стенами близко стоящих домов. Лаз смягчил падение и помог сочинке выжить, но освободиться самостоятельно она не смогла. Тогда пострадавшая стала звать на помощь, но ее никто не слышал.

Спасти девушку удалось благодаря соседке, которая спустилась в подвал. Женщина услышала крики и вызвала спасателей. Чтобы освободить пленницу, сотрудники МЧС демонтировали часть кирпичной кладки.

После освобождения девушку передали медикам. Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности. Что девушка делала на чердаке — не сообщается.

Ранее 5-tv.ru писал, что легковушка чудом проскочила между двумя фурами на трассе Новосибирск — Иркутск.

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