Путин исключил Сергея Суровикина из наблюдательного совета «Роскосмоса»

Решение также коснулось гендиректора Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева. Кто занял их кресла?
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
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Российский президент Владимир Путин исключил бывшего главкома ВКС Сергея Суровикина из наблюдательного совета «Роскосмоса». Данный указ обнародован на интернет-портале правовой информации.
«Прекратить полномочия членов наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“ (гендиректора Фонда перспективных исследований Андрея — Прим. ред.) Григорьева… и Суровикина», — говорится документе.
Их места заняли командующий Космическими войсками и заместитель командующего ВКС РФ Александр Головко, а также председатель научно-технического совета ВПК России Андрей Тюлин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин наградил российского космонавта Олега Артемьева орденом Гагарина. Президент также присвоил звание космонавту-испытателю Денису Матвееву.
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