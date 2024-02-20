Путин исключил Сергея Суровикина из наблюдательного совета «Роскосмоса» Сегодня, 9:53 | Евгения Романова Политика 67 67

Решение также коснулось гендиректора Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева. Кто занял их кресла?

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

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Российский президент Владимир Путин исключил бывшего главкома ВКС Сергея Суровикина из наблюдательного совета «Роскосмоса». Данный указ обнародован на интернет-портале правовой информации. «Прекратить полномочия членов наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“ (гендиректора Фонда перспективных исследований Андрея — Прим. ред.) Григорьева… и Суровикина», — говорится документе. Их места заняли командующий Космическими войсками и заместитель командующего ВКС РФ Александр Головко, а также председатель научно-технического совета ВПК России Андрей Тюлин. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин наградил российского космонавта Олега Артемьева орденом Гагарина. Президент также присвоил звание космонавту-испытателю Денису Матвееву.