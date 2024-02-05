Путин наградил российского космонавта Артемьева орденом Гагарина

Российский космонавт Олег Артемьев награжден орденом Гагарина. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что Артемьев удостоен награды «за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции (МКС)».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский космонавт Олег Кононенко поставил мировой рекорд по продолжительности пребывания в космосе. Он провел на орбите 879 дней за пять миссий на МКС.