Путин наградил российского космонавта Артемьева орденом Гагарина
Президент подписал соответствующий указ.
Фото: © РИА Новости / Сергей Савостьянов
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Российский космонавт Олег Артемьев награжден орденом Гагарина. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.
В указе говорится, что Артемьев удостоен награды «за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции (МКС)».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский космонавт Олег Кононенко поставил мировой рекорд по продолжительности пребывания в космосе. Он провел на орбите 879 дней за пять миссий на МКС.
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