СМИ: российские авиакомпании выкупили 165 самолетов у зарубежных лизингодателей

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

РБК: российские авиакомпании купили за 2023 год 165 импортных самолетов

СМИ: российские авиакомпании выкупили 165 самолетов у зарубежных лизингодателей

Фото: www.globallookpress.com / Horst Galuschka

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По информации одного из изданий, на эти цели было выделено 300 миллиардов рублей. Однако официальных данных по этому поводу еще не было.

Россия в течение 2023 года и начала 2024-го закупила 165 импортных самолетов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные из открытых источников.

По информации СМИ, российские авиакомпании приобрели более 160 самолетов у своих зарубежных лизингодателей, на что было выделено 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

По подсчетам, купленные самолеты составляют примерно 40% от всех импортированных (около 400), которые принадлежали зарубежным лизингодателям и остались в России после введения Западом санкций в 2022 году.

При этом представители министерства транспорта пока не прокомментировали информацию о приобретении самолетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут запретить встречать и провожать пассажиров в аэропортах.

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