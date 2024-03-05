Телеведущий назвал главное, чего не достает многим начинающим звездам.

Отсутствие образования и даже базовых знаний не позволяет многим молодым артистам долго оставаться на вершине успеха и приводит их к краху. В этом уверен телеведущий Андрей Малахов.

«Сегодня большая проблема в том, что люди становятся очень популярными, а популярность — это серьезный наркотик. Давайте посмотрим, что происходит с тиктокерами, которые были популярны еще три года назад. Популярность уходит, и они начинают совершать ошибки. Хотя изначально в том же Dream Team House (объединение тиктокеров — Прим. ред.) можно было сказать, что этот, этот и этот отличаются и обязательно состоятся», — отметил Малахов в общении с журналистами на fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней китайского Нового года.

На волне популярности может долго оставаться только состоявшийся и образованный человек, считает телеведущий. По его словам, не обладая знаниями, ты можешь взлететь, но в какой-то момент, в зоне турбулентности, упадешь.

«Это как сто обязательных книг, сто обязательных фильмов… То же самое с картинами: ты приходишь к кому-то домой, видишь картину и можно не объяснять, чья это работа — если ты разбираешься в искусстве, ты сразу скажешь, что человек со вкусом, человек в тренде. И так во всем — все в этой жизни коды и знаки. И все безусловно зависит от образования. Это самое главное», — подчеркнул Малахов.

Сам телеведущий в свое время окончил факультет журналистики, прежде чем прийти работать на телевидение, и прошел весь профессиональный путь — от практиканта до ведущего рейтинговых программ.

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