Кровавый день: как Украина создала миф о «небесной сотне»

Эфирная новость 53 0

Десять лет назад произошел массовый расстрел людей на Майдане в Киеве

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Ровно десять лет назад, 20 февраля 2014 года, «снайперы Майдана» открыли огонь по демонстрантам в Киеве.

Сегодня вспоминают один из самых кровавых дней украинского Майдана. Десять лет назад неизвестные снайперы открыли огонь по митингующим. Погибли, по одной версии, 98 человек, по другой — 107.

Они и стали той самой «небесной сотней» — жертвой, которую принесли в угоду, так называемым, европейским ценностям и демократии. Эти события фактически стали началом государственного переворота в стране. Хронологию восстановил корреспондент «Известий» Валентин Трушнин. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как можно было сломать «хребет» Майдану в 2014 году.

-8° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
92.35
-0.06 99.56
0.07
Весна стучится в двери: самый точный цветочный гороскоп

Последние новости

22:00
«Новый уровень развития»: Путин заявил, что настало время России
21:38
«Медведя жалко!» — певица МакSим угодила в скандал из-за фотосессии
21:24
Неудобная для Запада правда: британский телеканал показал двухчасовой фильм о спецоперации
21:12
На складе под Петербургом вспыхнул крупный пожар
21:06
На БАМе в Хабаровском крае прошла сбойка нового Дуссе-Алиньского тоннеля
20:54
Актера Василия Прокопьева задержали с пакетом наркотиков

Сейчас читают

Шойгу: Генштаб провел операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях
Актера Василия Прокопьева задержали с пакетом наркотиков
«Недостающих женщин могли заменять боты…»: как устроена индустрия онлайн-знакомств
Бешеный клев: какую рыбу раньше ловили на Волге и что клюет сейчас

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок