«Включается антиспам»: как доверчивый Митя Фомин противостоит мошенникам

Певец заявил, что он не «первый год замужем», чтобы попасться на развод.

Певец Митя Фомин признался, что доверчив, но жизненный опыт помогает ему не становиться жертвой мошенников. В беседе с журналистами на fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней китайского Нового года 50-летний исполнитель пояснил, что, когда чувствует обман, у него срабатывают внутренние механизмы защиты.

«Учитывая, сколько сейчас мошенников звонят, я не единственный человек, который может попадаться на такого рода развод, что называется. Вообще, я доверчивый, я могу обмануться, но все-таки „не первый год замужем“, поэтому включается фильтр, антиспам, защита», — пояснил экс-солист группы Hi-Fi.

Также Фомин раскрыл свое отношение к празднику 14 февраля — Дню всех влюбленных. По мнению певца, это придуманный праздник, нужный лишь для того, чтобы в очередной раз заставить граждан раскошелиться на разную «чепуху». Влюбленные же, заявил Фомин, могут устраивать себе праздник в любой день.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как певец Митя Фомин попытался урегулировать конфликт со звездным стилистом и телеведущим Александром Роговым, которого ранее назвал «располневшей теткой средних лет».