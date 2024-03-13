«Включается антиспам»: как доверчивый Митя Фомин противостоит мошенникам

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 35 0

Доверчивый Митя Фомин не боится мошенников

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Певец заявил, что он не «первый год замужем», чтобы попасться на развод.

Певец Митя Фомин признался, что доверчив, но жизненный опыт помогает ему не становиться жертвой мошенников. В беседе с журналистами на fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней китайского Нового года 50-летний исполнитель пояснил, что, когда чувствует обман, у него срабатывают внутренние механизмы защиты.

«Учитывая, сколько сейчас мошенников звонят, я не единственный человек, который может попадаться на такого рода развод, что называется. Вообще, я доверчивый, я могу обмануться, но все-таки „не первый год замужем“, поэтому включается фильтр, антиспам, защита», — пояснил экс-солист группы Hi-Fi.

Также Фомин раскрыл свое отношение к празднику 14 февраля — Дню всех влюбленных. По мнению певца, это придуманный праздник, нужный лишь для того, чтобы в очередной раз заставить граждан раскошелиться на разную «чепуху». Влюбленные же, заявил Фомин, могут устраивать себе праздник в любой день.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как певец Митя Фомин попытался урегулировать конфликт со звездным стилистом и телеведущим Александром Роговым, которого ранее назвал «располневшей теткой средних лет».

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«Включается антиспам»: как доверчивый Митя Фомин противостоит мошенникам

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