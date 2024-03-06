«Фанаты расстроятся»: Helen Yes о том, почему артисты выступают с температурой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 29 0

Helen Yes: артисты выходят на сцену с температурой, чтобы не расстроить фанатов

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; 5-tv.ru

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Известный блогер призналась, что и сама выходила к зрителям в плохом самочувствии.

Артисты не хотят расстраивать своих поклонников, поэтому выходят на сцену, несмотря ни на что. Так блогер Helen Yes (Елена Сажина) ответила на вопрос корреспондента 5-tv.ru, почему певцы и актеры нередко пренебрегают своим здоровьем и выступают с температурой.

По словам знаменитости, она знает очень много историй о том, как актеры выходили на сцену с болью в горле и жаром, а также после личных трагедий, например, после смерти родителей. В этом проявляется ответственность артиста перед зрителями, уверена Helen Yes.

«Я сама выходила с температурой, и в моем окружении есть очень много людей, которые это делали. Когда ты отдан творчеству, любишь то, чем занимаешься, и это искренне, и у тебя огромное количество фанатов, которые расстроятся, ты не хочешь их подвести», — заявила блогер на показе нового реалити-шоу «Запуск».

Также Helen Yes поделилась своим секретом выхода из депрессии после измены, развода и других неприятных событий. Она призналась, что в таких случаях старается перенаправить негативную энергию в творчество и самореализацию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что певец AKMAL' на показе нового реалити-шоу «Запуск» признался, что подвергался травле со стороны сверстников в школе.

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