Не забыли вкус российской нефти: как Индия стала главной бензоколонкой Евросоюза

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 32 0

Индия стала главным поставщиком нефтепродуктов в Европу

Не забыли вкус российской нефти: как Индия стала главной бензоколонкой Евросоюза

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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В ЕС закрывают глаза на то, откуда изначально идет энергоноситель.

В 2022 году Европейский союз запретил импорт нефти из России, а позже и нефтепродуктов. Вакантное место поставщика заняла Индия. Примечательно, что новый поставщик доставляет так много нефтепродуктов за счет переработки нефти из России, сообщает издание EADaily.

Доходы Индии выросли до десятков миллиардов долларов. Америка тоже не осталась в стороне. Она компенсировала Европе значительные объемы нефти. Индия же экспортирует в ЕС именно нефтепродукты.

Основная часть идет в Нидерланды, которые являются главным топливным рынком Европы. В 2023 году доходы индийских компаний от продаж топлива в Европу выросли почти в четыре раза. И показатели только растут.

Нефтепродукты Индия поставляет и в Великобританию, особенно увеличился экспорт авиакеросина. Его количество выросло почти в шесть раз. Если и кого-то смущает, что нефть российская, Евросоюз все равно не запрещает эту схему.

В декабре из Индии в Европу ушли почти два миллиона тонн дизельного топлива из российской нефти. Это оказался второй по максимальному экспорту в ЕС месяц 2023 года после апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Евросоюз продлил действие антироссийских санкций.

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