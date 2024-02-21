«Она нашла в нем папу»: в чем секрет брака Петросяна и Брухуновой

В каждой семье существуют свои нормы отношений. И иногда они не совпадают с общепринятыми.

Известный юморист Евгений Петросян недавно попал в больницу с переломом плеча. Артиста уже прооперировали, теперь ему предстоит долгая реабилитация.

В прошлом концертный директор Петросяна, а в настоящем его жена Татьяна Брухунова не находится рядом с больным супругом. Она проводит свой отпуск в Китае и, судя по всему, не торопится возвращаться к больному Петросяну, сообщает издание «Страсти». Психолог Екатерина Корендясева попыталась объяснить такое поведение супруги Петросяна.

У каждого есть свои способы борьбы со стрессом. Человек может всеми силами избегать неприятных эмоций, буквально бежать от них. Путешествие может в этом помочь. Возможно, Татьяна выбрала именно этот метод борьбы со стрессом.

Хотя общество и осуждает подобное поведение, в звездной семье это, похоже, не является чем-то непристойным. В каждой ячейке общества свои нормы поведения, иногда они могут разниться с общепринятыми. Кроме того, психолог отметила, что важно помнить о большой разнице в возрасте.

«Если вспомнить, что разница у супругов 44 года, можно предположить, что Татьяна в этих отношениях в роли той, „о ком заботятся“. Это частая особенность отношений с большой разницей в возрасте. За годы отношений у них могла сложиться система, где забота обращена к ней, а Евгений Петросян находится в роли „мужественного и сильного“. То есть он не требует к себе особого внимания, „балует“ молодую жену, одобряет ее выборы и „геройствует“, лежа в больнице, предлагая ей продолжить путешествие», — высказалась Корендясева.

Люди в таком браке могут хорошо дополнять друг друга. Благодаря большему разрыву в возрасте создается обмен знаниями и опытом. Для некоторых женщин такая форма отношений самая привлекательная.

«Конечно, классическое „она нашла в нем папу“ никто не отменял. Для женщины, которая хотела получить тепло, заботу, возрастной партнер может быть идеальным выбором», — подытожила психолог.

Ранее 5 -tv.ru писал о том, как Татьяна Брухунова заботится о Петросяне.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ