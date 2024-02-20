Путин: пункт Крынки на левом берегу Днепра взят под контроль
| В России Срочная новость 47 0
Проходит рабочая встреча президента с Шойгу.
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Российские бойцы взяли под свой контроль населенный пункт Крынки. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин во время рабочего совещания с министром обороны Сергеем Шойгу.
Там ликвидированы три с половиной тысячи украинских боевиков. Об этом лидеру РФ сообщил генерал-полковник Теплинский.
Читайте также
-8° 770 мм рт. ст.
92%
92%
92.41
-0.14 99.49
0.14
-0.14 99.49
0.14
Нашли ошибку?