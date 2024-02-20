Путин: пункт Крынки на левом берегу Днепра взят под контроль

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 47 0

Проходит рабочая встреча президента с Шойгу.

Путин: пункт Крынки на левом берегу Днепра взят под контроль

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Российские бойцы взяли под свой контроль населенный пункт Крынки. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин во время рабочего совещания с министром обороны Сергеем Шойгу.

Там ликвидированы три с половиной тысячи украинских боевиков. Об этом лидеру РФ сообщил генерал-полковник Теплинский. 

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