Шойгу: Генштаб провел операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях

Генштабу удалось провести операцию по взятию Авдеевки с минимальными потерями, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

«Подготовка к ней (операции в Авдеевке. — Прим. ред.) началась достаточно давно, она сама напрашивалась, чтобы на севере и на юго-западе Авдеевки создать достаточно большее количество сил. Генеральным штабом была спланирована эта работа, подготовка к ней (шла. — Прим. ред.) c осени прошлого года», — доложил Шойгу.

Российские силы наносили по 460 ударов в сутки по забетонированной Авдеевке, это 200 тонн боеприпасов, для ВСУ в городе создали невыносимые условия — и боевики ВСУ были вынуждены отойти. При бегстве из города националисты оставили на поле боя много раненых боевиков, оружия. Потери противника в боях за населенный пункт составили более 1,5 тысячи боевиков.

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. О полном освобождении города сообщил 17 февраля Шойгу. Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня. В Минобороны отмечали, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия города под контроль.

При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Наши бойцы уже нашли оставленное трофейное оружие западного производства в городе. Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого президент Украины Владимир Зеленский обвинил в оставлении Авдеевки ВСУ.