Киев все настойчивее требует от западных спонсоров не просто помощи, а содержания. Как сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на высокопоставленный украинский источник, страна добивается как минимум десятилетнего финансирования армии численностью около 800 тысяч человек, примерно на уровне нынешней.

Тут, конечно, много вопросов: кто даст столько денег? Это первый. И второй — а что будет делать десять лет такая армия? Физически. Сейчас они воюют. А в мирное время? Неужели Европа будет содержать почти миллион украинских бездельников в форме?

Последствия украинской политики уже ощущаются внутри самой Европы. Выяснилось, что члены испанской ультраправой группировки Núcleo Nacional, то есть «Национальное ядро», в августе этого года прошли военизированную подготовку на территории Украины.

Вообще-то полиция к ним присмотрелась по другому поводу, когда в феврале группировка избила студентов, протестовавших в Хихоне . Взяли под наблюдение и выяснилось, что в августе эти боевики зачем-то учатся стрелять. Всем же понятно, зачем? Чтобы в день икс уверенно действовать на улицах испанских городов. Если вы прикармливаете одних нацистов, ждите, когда эта зараза придет к вам. Все логично. Забавно, конечно: премьер Санчес, один из самых рьяных сторонников Зеленского, и на тебе. Германия — главный спонсор сейчас, и пожалуйста, рванули им «Северные потоки».

И вот уже никто как будто и не удивляется, что Mercedes-Benz, один из столпов немецкой промышленности, замораживает все инвестиции в немецкие заводы. Невыгодно. И вообще думает закрыть парочку предприятий.

Но это все перспективы на будущее, так сказать, а есть и прямые угрозы, которые создает Украина. Киев прямо втягивает страны НАТО в конфликт, запуская свои дроны через их воздушное пространство.

Во время недавнего налета на район Петербурга (Усть-Луга) снова фиксировались нарушения границ прибалтийских государств. При этом Эстония, Латвия и Литва либо не смогли, как говорят, либо, что скорее, не захотели сбивать украинские беспилотники. Мол, условия не позволили их уничтожить из-за риска для гражданского населения. А то, что они пролетели и создали риски нашему гражданскому населению, — это нормально.

Это соучастие в преступлении. Или думают, мы будем это бесконечно терпеть?

Но главная и самая большая опасность для Европы — вранье Киева своим спонсорам о ситуации на поле боя.

Яркий пример — Константиновка на северо-западе Донбасса, которая в июле перешла под наш контроль. Город сильно разрушен, и над ним, и вокруг все кишит дронами.

Так вот, встречаясь с американскими посланниками, президент России Владимир Путин предложил провести в Константиновке гуманитарную акцию по аналогии с той, что была в Алешках Херсонской области.

Объявляется локальное перемирие: российские военнослужащие разминируют дорогу, сопровождают колонну, привозят продукты и необходимые вещи тем жителям, что остаются, забирают тех, кто хочет уехать в Россию или на Украину. Операция в Алешках, которую курировала лично супруга американского президента Мелания Трамп, прошла хорошо. Но есть нюансы. То, что Алешки наши, никто не оспаривал.

А вот по Константиновке ситуация иная. В Киеве до сих пор уверяют, что город под контролем ВСУ. Так что гуманитарная акция поможет заодно развеять все сомнения.

«В любом случае мы приглашаем американскую прессу, международную, европейскую, украинскую, российскую, представителей по правам человека с обеих сторон для того, чтобы вывести из этого населенного пункта остающиеся там сотни мирных граждан. Заодно посмотрим, кто контролирует этот населенный пункт. Для чего? Для того, чтобы понять, что является наиболее приемлемым результатом для окончания этого конфликта, в том числе и включая территориальные вопросы. Потому что, как я уже сказал в начале, мы никогда не разберемся с этими „серыми зонами". Есть только одна ясная линия — линия государственной границы», — подчеркнул во время встречи со спецпосланниками Президента США Владимир Путин.

Пока локальное перемирие ради гуманитарной миссии не объявлено, наши военнослужащие все равно стараются эвакуировать из Константиновки мирных жителей. Сегодня шестерых гражданских вывезли бойцы 78-го полка «Север Ахмат» Южной группировки войск. И все это в условиях, когда враг бил дронами с воздуха на протяжении всего маршрута.

Всех жителей доставили в пункты временного размещения. Сейчас им ничто не угрожает. О зверствах ВСУ людям вспоминать тяжело. Сначала боевики прикрывались ими как живым щитом, сейчас, потеряв город, ровняют его с землей.

«С мая по ноябрь мы сидели в подвале, потому что невозможно было выйти на улицу, дома палили, бомбили, потом то, что спаленное, разбомбленное — еще разбомбили», — рассказала эвакуированная жительница Константиновки Светлана.

«Они нас ненавидят и считают людьми второго сорта. Десятый раз повторяю это. Для меня это унизительно, очень унизительно, и я это очень сильно запомнила», — рассказала эвакуированная жительница Константиновки Ольга.

Киев пока не признает даже потерю города. И, соответственно, не соглашается на гуманитарную акцию. Причем оправдание очень странное: мол, потому что под прикрытием гуманитарки российские войска хотят провести ротацию своих сил. Постойте, ротация означает замену. То есть наши войска там уже есть?

Про технику это вообще смешно — спутниковый контроль и дроны все выявят. Все это типичные отговорки пойманного на лжи мошенника.

Россияне уже к этим фокусам привычные. Так было не раз. Например, с Красноармейском, на Украине его называли Покровском, мы освободили город ровно год назад, еще в декабре 2025 года, но потом еще три месяца Киев вел «виртуальные бои» и контролировал на словах город. А потом просто перестал про него говорить. Как будто и нет его. А он есть. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин в него съездил.

В небе видна маленькая точка — это вражеский БПЛА типа «Хорнет». Но на такой плотный огонь из автоматического оружия он не полетит, уйдет выше. Первый отогнали, следом сразу второй дрон.

«Пошли обратно под сетку, вон он. Вон, летит… FPV-дрон идет», — передает с места событий корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Против налета дронов врага бойцы используют стрелковое оружие разных типов и калибров. Иногда на фронтовых дорогах бывает так. Отпор дают сообща. Стреляют все.

Когда дрон подбит, далеко улететь он не сможет. Противник направляет его прямо на дорогу, без цели.

В этот момент, пока не прилетел следующий БПЛА врага, машины продолжают движение.

Будни, рутина конфликта. Это путь в Красноармейск, в город, который для нашей армии сейчас является плацдармом для наступления огромной группировки войск. Отсюда идет движение сразу на несколько направлений — днепропетровское и добропольское, к границам ДНР, в направлении славянско-краматорской агломерации ВСУ. Работа кипит круглые сутки.

«На западных границах ДНР по переднему краю выявляем пункты упрапвления БПЛА. Пытаемся выкуривать. Находим их», — рассказал Эльмир Ильфатов, помощник по огневому поражению командира первого батальона 506-го полка группировки «Центр».

На одном мониторе помощник комбата следит за движением врага, за соседним монитором командир роты контролирует заход своих бойцов для штурма.

В небе заметили дрон врага, штурмовика быстрее уводят в сторону из зоны поражения. И пока пехота идет вперед, наши пилоты FPV-дронов готовят дрон для атаки позиций ВСУ.

Российские войска продолжают штурмовать Белозерское на северных границах ДНР. Параллельно с этим подразделения группировки «Центр» выравнивают фронт восточнее Доброполья. Идет обход Сергеевки. Взята Шиловка. На очереди уже следующий поселок. Вроде бы маленькие населенные пункты, но это ползучее наступление не останавливается ни на один день.

«Мы летим в Юрьевку, в западную часть. Дом сейчас будем отрабатывать. В доме сидят, и надо по ним отработать сейчас», — рассказал оператор ФПВ-дрона штурмового отряда «Тайфун» 506-го МСП группировки «Центр» с позывным «Бача».

Через несколько минут пилот с позывным «Бача» довел дрон с мощным снарядом до очередной цели. Позиция уничтожена. Штурмовики могут закрепляться. А в это время из уже тылового Красноармейска спешит следующая группа.

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