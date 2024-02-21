Чтобы не обманули: россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты

Подключить этот механизм можно будет через портал «Госуслуги» или в МФЦ.

У россиян появился новый способ защитить себя от мошенников. Со следующего года любой человек сможет установить самозапрет на выдачу потребительских кредитов.

Предполагается, что добровольный отказ поможет избежать ситуаций, когда аферисты сначала оформляют займы на третьих лиц, а потом похищают эти деньги.

Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров выяснил, насколько действенной может быть такая мера.

Алена Костянко поменяла паспорт, чтобы избавиться от бесконечных заявок на получение микрозаймов от ее имени. Скан старого документа, удостоверяющего личность, украли мошенники. А дальше — дело техники.

«Мне пришел запрос из кредитной истории, что у меня какая-то просрочка из кредитного платежа. И я решила обратится и сделать запрос в объединенное бюро кредитных историй. И в бюро кредитных историй выяснилось, что на меня оформлен микрозайм на сумму 15 тысяч рублей», — рассказала Алена Костянко.

Этот микрозайм после заявления в полицию аннулировали. Но везет так не всем. В прошлом году мошенники украли 19 миллиардов рублей. Пострадавшие узнали об этом постфактум.

С марта 2025 года у россиян появится возможность запретить банкам выдавать кредиты на их имя. Это распространяется на любые виды потребительских кредитов и займы в микрофинансовых организациях. Так же можно ограничить саму форму получения кредита.

«Либо это только выдача кредита в офисах с личным присутствием гражданина, либо это выдача кредита в дистанционном формате через банковские приложения, банковские сайты, поэтому вот здесь у граждан будет выбор», — прокомментировал юрист Михаил Кузнецов.

А если гражданину действительно понадобятся деньги, то мораторий можно отменить. Ограничения снимут спустя сутки после заявки.

«Самозапрет требует в любом случае, если его снимать, время подумать. То есть невозможно отказаться от самозапрета и в ту же секунду взять кредит. Все равно будет временной лаг. А время — это как раз тот самый ресурс, который мошенники прежде всего используют», — отметил аналитик Павел Самиев.

Закон будет распространятся, в том числе на кредитные карты. Открыть новую после подключения самозапрета будет невозможно. Но по действующим — все условия останутся в силе.

«На текущие кредитные договоры никак не повлияет этот механизм, то есть, если вы поставите самозапрет и у вас будут текущие кредитные договоры, вы также будете исполнять свои банковские обязательства, и ваше отношение с банком по кредитным договорам, которые вы исключили ранее, никак не повлияет, только на вновь подаваемые заявки о заключении кредитного договора», — подчеркнул юрист Михаил Кузнецов.

Конечно, полностью от мошенников новый закон не избавит. Ведь они будут пытаться взломать учетную запись на портале, чтобы снять запрет на выдачу кредитов. Самый надежный способ сохранить деньги — почаще проверять свою кредитную историю.

И соблюдать цифровую гигиену. То есть, как можно меньше использовать электронную копию своего паспорта. Тогда меньше шансов, что он окажется в руках мошенников.