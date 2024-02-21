Евросоюз согласовал 13-й пакет санкций против России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 97 0

Под ограничения могут подпасть около 200 российских лиц.

Евросоюз согласовал 13-й пакет санкций против России

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Европе.

«ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, под ограничения подпадут около 200 физических и юридических лиц России. Однако, как заявляют журналисты, в новый пакет санкций не вошли дополнительные отраслевые меры.

В Бельгии, которая председательствует в организации, позднее подтвердили информацию и уточнили, что теперь пакет пройдет письменную процедуру утверждения Советом Евросоюза. Ожидается, что в действие ограничения приведут 24 февраля.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. США, страны ЕС и НАТО вместе с Украиной решили, что миротворческая миссия якобы является вторжением. Однако главные цели СВО — демилитаризация и денацификация киевского режима.

При этом Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, который объявят 23 февраля.

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