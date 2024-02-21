Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель покинет клуб до конца сезона

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» решил расторгнуть контракт с главным тренером Томасом Тухелем. Об этом заявил журналист Флориан Плеттенберг на странице в соцсети Х.

По словам Плеттенберга, немец покинет свой пост до того, как «Бавария» доиграет сезон. Имя нового тренера пока не называется, однако главным кандидатом на замену является бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

Также известно, что клуб, по некоторым данным, рассматривает испанского специалиста Хаби Алонсо и бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.

Руководители клуба недовольны работой Тухеля из-за низких результатов. Например, в рамках немецкой Бундеслиги «Бавария» проиграла «Байеру» со счетом 0:3, заняв вторую строчку с 50 очками.

«Мы договорились, что завершим наше сотрудничество после этого сезона. До этого момента я, конечно, продолжу делать все возможное вместе со своей командой тренеров, чтобы добиться максимального успеха», — заявил генеральный директор клуба Ян-Кристиан Дризен.

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